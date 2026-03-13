В Белоруссии спустя почти два месяца завершилась внезапная проверка войск

Внезапная масштабная проверка Вооружённых сил Белоруссии, начавшаяся 16 января, завершена, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Завершена реализация комплекса мероприятий в рамках замысла внезапной проверки вооружённых сил, утверждённого распоряжением главы государства», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Вольфович отметил, что проведена проверка широкого спектра вопросов, связанных с готовностью ВС Белоруссии выполнять свои задачи.

В середине февраля Лукашенко прибыл на военный полигон Северо-Западного оперативного командования для личной проверки боеготовности ВС Белоруссии.

Внезапная масштабная проверка Вооружённых сил Белоруссии началась 16 января.