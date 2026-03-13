Су-34 поразил личный состав и пункт управления дронами ВСУ

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг». Об этом сообщило Министерство обороны России.

© ТК «Звезда»

По данным ведомства, удар выполнили по заранее полученным координатам авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Экипаж получил от разведки подтверждение успешного уничтожения цели. Летчики успешно вернулись на аэродром вылета.

На опубликованных кадрах показана подготовка самолета к боевому вылету: под крылом видны авиабомбы с УМПК, затем - руление и взлет Су-34. В видео также есть съемка из кабины, где экипаж выполняет полетное задание, и момент сброса боеприпасов по цели.