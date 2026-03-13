Лукашенко сообщил о покупке «Орешника» и рассказал, будет ли им бить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск приобрёл у России ракетный комплекс «Орешник» по личной договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал журналистам.

«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что не считает законными целями «украинские батареи под Киевом». Он также добавил, что даже в случае нацеливания на республику иностранных ракет, включая польские или немецкие, Минск не намерен наносить ответные удары.

«Орешник» — российский ракетный комплекс средней дальности (до 5500 км), способный нести как обычную, так и ядерную боеголовку.