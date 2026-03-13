Генерал оценил версию уничтожения американского самолета ПВО Ирака

Уничтожение одного самолета-заправщика КС-135 во время операции против Ирана и повреждение другого нанесло серьезный ущерб США и союзникам в регионе. Об этом заявил «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, оценив версию о том, что самолет могла сбить ракета.

© Соцсети

Ранее Центральное командование США сообщило о потере американского самолета-заправщика KC-135 во время операции против Ирана «Эпическая ярость». Инцидент произошел в небе над Ираком. Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» взяла на себя ответственность за удар по самолету, заявив, что он был сбит «в целях защиты суверенитета и воздушного пространства нашей страны». Второй самолет-заправщик получил повреждения, но сумел долететь до аэродрома и совершить посадку.

По словам заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, вывод из строя сразу двух самолетов-заправщиков является серьезной проблемой для коалиционный сил на Ближнем Востоке.

«По моим данным, там работает шесть заправщиков (…) Если их там было шесть, а тут вдруг два выбыли из строя, то оставшимися силами дежурить постоянно на задачах практически невозможно», – пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что такие самолеты обычно заходят в зону дозаправки, отдают топливо и потом могут отправиться на оперативный аэродром или уходят на дальний, чтобы их не достали ни ракеты, ни бомбардировщики. При этом их достаточно сложно поразить системами ПВО.

«Как правило, дозаправка происходит далеко от линии соприкосновения. Это все рассчитывается и моделируется Военно-воздушными силами, которые организуют налеты на Иран... Говорить о том, что истребители могли подскочить к заправщикам, я бы тоже не стал, я в это не верю», – заметил генерал.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, а также гражданским и военным объектам на территории страны. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке.