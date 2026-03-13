Морпехи взяли в плен заблудившегося боевика ВСУ с провизией

На добропольском направлении российские морские пехотинцы взяли в плен украинского боевика, который нёс продовольствие и заблудился. Об этом рассказал РИА Новости стрелок 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Август.

По его словам, подозрение вызвал тот факт, что человек шёл со стороны передовой, хотя обычно в этом направлении передвигаются только российские военные.

При остановке он назвал позывной и объяснил, что несёт продовольствие. Однако военные усомнились, почему он идёт в обратную сторону.

При проверке в рюкзаке нашли продукты и снаряжение с украинской маркировкой: пауэрбанки, тушёнку и другие припасы.

«Попросили снять рюкзак, проверили содержимое. Там были пауэрбанки, тушёнка и другие припасы, все на украинском языке. Поняли, что этот человек не гражданский, задержали его и взяли в плен», — уточнил морпех.

Ранее стрелок ВСУ Сергей Бидный рассказал, как во время сдачи в плен его группу пытались уничтожить при помощи дрона свои же.