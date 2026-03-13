Иран заявил о поджоге авианосца «Джеральд Форд» американскими моряками

В центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявили, что американские военные сами устроили пожар на авианосце «Джеральд Р. Форд», чтобы не воевать против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В центральном штабе заявили, что «Джеральд Форд» прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив, чтобы «компенсировать поражение американских сил». Представитель штаба подчеркнул, что позже авианосец был намеренно подожжен в Красном море несколькими испуганными американскими военными.

Ранее иранские военные заявили, что после атак Тегерана авианосец США «Авраам Линкольн» был выведен из строя. Сообщалось, что военный корабль покинул регион и возвращается в США.

Иран заявил, что вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн»

Также появилась информация, что в главном прачечном отсеке авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар. В Центральном командовании США заявили, что пожар не был связан с боевыми действиями, его быстро локализовали.