Пентагон направил в зону СВО гуманоидных роботов-убийц

Пентагон отправил на Украину партию гуманоидных роботов Phantom MK-1 для проверки их эффективности в условиях реальных боевых действий. Американская компания Foundation, разработавшая эти машины, подтвердила передачу ВСУ двух единиц техники в феврале, сообщает Time.

Сотрудник компании и бывший морской пехотинец Майк Леблан, совершивший более 300 боевых вылетов, признался, что увиденное на украинских позициях стало для него откровением:

«Это полномасштабная война роботов, где робот является основным бойцом, а люди лишь предоставляют поддержку. Это полная противоположность тому, что было во время моей службы в Афганистане: тогда люди были главной силой, а техника — лишь инструментом».

По замыслу разработчиков, гуманоиды должны выполнять задачи, недоступные обычным дронам, например в бункерах.

Однако внедрение таких систем сопряжено с серьезными рисками. Эксперты предупреждают, что программное обеспечение роботов может быть взломано. Кроме этого системы искусственного интеллекта склонны к опасным «галюцинациям».

На текущем этапе роботы далеки от совершенства: во время испытаний они часто теряют баланс и требуют постоянной подзарядки. Тем не менее, компания уже имеет исследовательские контракты с армией, ВМС и ВВС США на 24 миллиона долларов и готовит к апрелю обновленную версию MK-2, способную переносить до 80 кг груза и обладающую защитой от воды.