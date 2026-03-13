Минобороны Турции заявило об уничтожении ракеты Ирана

Министерство национальной обороны Турции заявило об уничтожении в Средиземноморье третьей ракеты, выпущенной из Ирана и вошедшей в турецкое воздушное пространство. Об этом сообщает Cumhuriyet.

В сообщении отмечается, что ракета была нейтрализована системой ПВО НАТО. В Адане (город на юге Турции) около 03:25 утра по местному времени в течение пяти минут звучали сирены, после чего раздался взрыв.

На авиабазе Инджирлик было объявлено предупреждение, а в социальных сетях распространились изображения объекта, направляющегося к базе, предположительно ракеты. Инджирлик, расположенная в восьми километрах от Аданы, - самая восточная база Командования ВВС США и НАТО в Европе.

«Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована подразделениями ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье», - заявили в Минобороны страны.

Первые обломки боеприпасов упали на территории Турции 4 марта в провинции Хатай, а затем, 9 марта, в Газиантепе. В связи с обоими инцидентами иранские власти заявили, что Турция не была их целью.