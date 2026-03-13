Сбиты Су-27 и Ми-8: что произошло в зоне СВО

Российские военные за неделю улучшили позиции в зоне проведения спецоперации, сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, а также уничтожили крылатые ракеты. Об этом сообщило Минобороны России в мессенджере Max.

По данным российского военного ведомства, с 7 по 13 марта в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Север» взят под контроль населенный пункт Червоная Заря Сумской области, а «Южная» группировка войск освободила Голубовку в Донецкой Народной Республике.

Также улучшили тактическое положение военнослужащие группировок войск «Центр», «Запад», «Восток» и «Днепр».

«В течение недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен вертолет Ми-8 и шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», - говорится в сводке Минобороны.

Российскими военнослужащими также были сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты «Storm Shadow», 30 управляемых авиационных бомб и 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее российские военкоры заявили, что за штурвалом сбитого истребителя Су-27 находился командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, полковник Александр Довгач. Его смерть официально признало командование Воздушных сил Украины.