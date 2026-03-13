НАТО отозвало технику с учений близ границ России

Страны НАТО на фоне ситуации на Ближнем Востоке отозвали часть своей техники, включая боевые корабли и истребители, с учений Cold Response 2026, которые с 9 по 19 марта пройдут в Норвегии, граничащей с России. Об этом сообщает Defense News.

Среди отозванной техники — итальянский эсминец Andrea Doria и эскадрилья американских истребителей F-35B. Тем не менее, в учениях по-прежнему принимают участие истребители F-35A и около четырех тысяч морских пехотинцев.

Ранее Вооруженные силы Норвегии сообщили, что страны НАТО проведут учения Cold Response 2026, в которых примут участие 25 тысяч военнослужащих из 14 стран — членов альянса.