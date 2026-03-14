ВС РФ нанесли комбинированные удары по территории Украины

Российские войска нанесли комбинированные удары по территории Украины в ночь на 14 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что основными целями для атаки стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в частности, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС. Киевская область оказалась частично обесточена. В самом Киеве начались сильные пожары.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале рассказал, что ударам подверглась также граничащая с Курской областью Сумская область Украины. В районе Сум произошла серия мощных взрывов. В то же время фиксировались удары по портовому направлению юга и промышленному узлу Кривого Рога.

По словам подпольщика, в налете Вооруженные силы России использовали сотни ударных беспилотников типа «Герань» и дронов-обманок, баллистические ракеты «Искандер-М», а также крылатые ракеты Х-101 и «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон».