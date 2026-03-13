Начальник склада в Одесской области тайно продавал военные дроны

Начальник склада одного из пограничных отрядов в Одесской области похитил и продал через интернет дроны и сопутствующую авиатехнику более чем на 123 тыс. долларов, сообщил офис генерального прокурора Украины.

Начальник склада одного из пограничных отрядов в Одесской области организовал хищение и продажу военного имущества, в том числе беспилотников и авиакомплектующих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Общий ущерб от его действий оценили в 5,5 млн гривен, что превышает 123 тыс. долларов.

По данным следствия, офицер через интернет-платформы продавал дроны, камеры, ноутбуки и другое оборудование гражданским лицам, волонтёрам, а также сдавал некоторые приборы в ломбард. Одной из ключевых улик стала масштабная недостача, выявленная при инвентаризации склада.

Среди похищенного имущества оказались 54 комплекта дронов DJI Mavic 3 Pro и DJI Mavic 3 Enterprise M3E, а также фотоаппаратура Sony, ноутбуки и видеооборудование для разведывательных беспилотников. Уточняется, что злоупотребления длились с июня 2023 по сентябрь 2025 года.

Начальнику склада предъявлено обвинение в хищении военного имущества в условиях военного положения с использованием служебного положения. В случае признания вины ему грозит от 10 до 15 лет заключения. Сейчас он арестован, но может выйти под залог в размере 5,4 млн гривен, что превышает 121 тыс. долларов.

