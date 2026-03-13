Во Франции рассказали, отправят ли военные корабли в Ормузский пролив

Власти Франции пока не планируют посылать военные корабли в Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

Ранее Вотрен говорила, что у Парижа нет конкретных планов на перемещение своего единственного авианосца «Шарль де Голль» из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив.

«На данный момент не может быть и речи об отправке каких-либо судов в Ормузский пролив», — заявила она 13 марта.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, начав наносить удары по территории страны. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам Вашингтона на Ближнем Востоке.

На фоне эскалации судоходство через Ормузский пролив почти остановилось — он является ключевым для поставок нефти и сжиженного газа на мировой рынок из стран Персидского залива. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен и дальше быть под блокадой.