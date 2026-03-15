ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгограде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. В ночь на 15 марта вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в многоквартирный дом на улице Владимира Петровского в Советском районе Волгограда. Об этом сообщили в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

В доме номер четыре в результате удара БПЛА оказались выбиты стекла в отдельных квартирах, пострадавших нет.

Бочаров дал поручения всем оперативным службам и муниципальному образованию уточнить детали о повреждениях, ликвидации последствий, а также подготовить пункты временного размещения.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России за день сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.