Израиль объявил об ударах по правительственным объектам в Тегеране

Масштабную серию ударов по объектам иранского правительства в Тегеране начал Израиль. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что цель атаки - инфраструктура иранского режима.

США и Израиль назвали свои атаки на Иран превентивным ударом: якобы, существовала угроза со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Сейчас же Вашингтон и Тель-Авив не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Удары по объектам на территории Ирана США и Израиль начали наносить 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур, передает РИА Новости.