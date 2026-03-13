Спецслужбы России взломали телефон начштаба бригады ВСУ

Российским спецслужбам удалось получить доступ к данным с телефона начальника штаба 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

«Удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й омбр ВСУ подполковника Г. Мурзановского. На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», - пояснил он.

По данным источника издания в российских силовых структурах, украинский офицер не собирался предавать огласке то, что его телефон был взломан, так как боялся репрессий от СБУ. Он предложил «щедрое денежное вознаграждение» за восстановление доступа к своему аккаунту.

Ранее стало известно, что бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ взяли под контроль штаб 1-го батальона 102-й бригады территориальной обороны Украины в Гуляйполе. При этом командный пункт был брошен в такой спешке, что на месте остались оперативные карты, штабной флаг, личные телефоны военнослужащих и носители секретной информации.