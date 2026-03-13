Генерал США пригрозил жестким ответом на помощь стран Ирану

Командующий американскими войсками в Европе, генерал Алексус Гринкевич заявил, что американские военные «решительно» реагируют на любую помощь Ирану в его военных операциях против США. Об этом сообщает The Hill.

В четверг, 12 марта, Гринкевич ответил на вопросы членов Конгресса США. Один из вопросов касался сообщений, что Россия предоставляла Тегерану информацию, помогавшую наносить удары по американским военным на Ближнем Востоке.

«Всякий раз, когда кто-либо подвергает американских военнослужащих опасности в любой форме, я считаю, что мы должны отвечать решительно. Я уверен, что мы решительно реагируем на всех, кто помогает иранцам наносить удары по американским войскам», - заявил генерал.

После закрытого брифинга с Гринкевичем сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) выразил опасения, что администрация Дональда Трампа «движется по пути развертывания американских войск в Иране». Хегсет ранее заявлял, что он и Трамп «оставляют за собой право» разместить сухопутные войска в Иране.

Посол США в НАТО Мэтт Уитакер ранее заявил, что «нет никаких признаков», что Россия помогает Ирану в конфликте. Комментируя сообщения, что РФ помогает Тегерану в разработке тактики применения беспилотников, Уитакер сказал, что Москве следует быть «очень осторожной».