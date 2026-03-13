Иран заявил, что вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн»

Иран объявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
Иранские военные заявили, что после атак Тегерана авианосец США «Авраам Линкольн» был выведен из строя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».
Два дня назад иранский посол в Москве Казем Джалали заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Ирана смогли повредить американский авианосец USS «Авраам Линкольн». Дипломат назвал это «посланием агрессору».
До этого Тегеран несколько раз заявлял о пусках в сторону авианосца. Пятого марта иранские СМИ сообщили, что «Авраам Линкольн» был поражен дронами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и покинул свою позицию.
США израсходовали запас критически важных боеприпасов
В пятницу, 13 марта, спикер штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что авианосец был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Зольфагари утверждает, что военный корабль покинул регион и возвращается в США.
Он не уточнил, когда именно это произошло и идет ли речь о новой атаке на авианосец.