Российские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам украинского ВПК. Поступают сообщения о прилётах в городе Чугуев Харьковской области. Взрывах в Херсоне, Киевской и Одесской областях. Это ответ на террористические атаки по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В ходе спецоперации российские подразделения улучшили положение по переднему краю, а на отдельных участках фронта продвинулись вперед. Экипаж Су-34 поддержал наши наземные подразделения, ударив по противнику авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Личный состав и места запуска дронов ВСУ были уничтожены.

В Запорожской области "Солнцепёк" группировки "Восток" не оставил ни единого шанса врагу. Расчет ТОС-1 накрыл термобарическими снарядами оборудованные позиции неприятеля.

На Красноармейском направлении наши "птицы" ликвидировали наземные роботизированные комплексы ВСУ и тяжелые дроны с системами минирования и сброса боеприпасов. Кроме того, операторы БПЛА обнаружили и уничтожили два танка и БПМ боевиков, которые вели обстрел наших позиций.

В Харьковской области артиллеристы группировки "Север", по данным воздушной разведки, "Ураганом" накрыли опорник в тылу врага и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых отрядов.

В Днепропетровской области площадной удар по позициям ВСУ нанес расчет РСЗО "Град" группировки "Центр". Расстояние до цели составило около 18 километров. "Град" отработал с ювелирной точностью - живая сила боевиков была поражена с первого выстрела. Дополнительная корректировка не потребовалась, что и подтвердили наши "птицы" в режиме реального времени.