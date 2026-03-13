США израсходовали запас критически важных боеприпасов

США с момента начала военной операции против Ирана якобы израсходовала свои запасы критически важных боеприпасов, накопленных "за годы". Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, быстрое истощение арсенала США включает в себя также запасы крылатых ракет Tomahawk.

"Это колоссальные затраты на ракеты Tomahawk. <...> Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет", - приводит газета слова одного из источников, якобы знакомого с использованием боеприпасов американскими военными.

Отмечается, что рост расходов на военные нужды усилит давление на администрацию США, поскольку начатая совместно с Израилем военная операция против Ирана вызвала сложности с прохождением судов через Ормузский пролив и привела к росту цен на нефть свыше $100 за баррель. Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон может направить в Белый дом и Конгресс США официальный запрос на выделение дополнительных средств на оборонные нужды в размере до $50 млрд, указывает FT.

Член Сената Конгресса США Лиза Мурковски заявила, что "Пентагон должен взаимодействовать с Конгрессом и быть в состоянии предоставить запрошенную информацию и обоснование", поскольку любой дополнительный законопроект о выделении средств на военную операцию на Ближнем Востоке может столкнуться с разногласиями в Палате представителей и в Сенате. По словам источника, знакомого с ситуацией, которые приводит газета, в ближайшие дни военные США проинформируют Конгресс о количестве израсходованных боеприпасов.

На Западе раскрыли приоритетные цели Ирана в войне с США

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.