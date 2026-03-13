Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и Кандагару

Четыре человека погибли, 15 ранены после пакистанских авиаударов по столице Афганистана Кабулу. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на полицию Афганистана, передает ТАСС.

Одновременно, как сообщил телеканал TOLO News, авиаудары были нанесены по объектам в провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. Удар нанесен в том числе по топливному складу авиакомпании Kam air вблизи кандагарского аэропорта.

Бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения, заявил представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.