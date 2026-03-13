Раскрыты детали налета ВСУ на Россию на фоне отказа Зеленского от поиска компромиссов

В ночь с 12 на 13 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 176 украинских беспилотников. Детали массированного ночного налета раскрыли в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, основной удар Вооруженных сил Украины пришелся по югу России — 80 дронов были сбиты над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 единиц — над Краснодарским краем и 7 беспилотников над Ростовской областью. Также под удар попали Курская, Брянская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Липецкая области, Ставропольский край и Татарстан.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Массированная атака была совершена на фоне слов Владимира Зеленского о том что Киев не будет искать компромиссы по территории. Он заявил, якобы Украина уже допустила множество компромиссов в переговорах с Россией. Он также подчеркнул, что завершение конфликта на приемлемых для России условиях может стать «исторической ошибкой».