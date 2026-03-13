Макрон сообщил о гибели французского военного во время атаки на базу в Ираке

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил о гибели военного во время атаки на базу в иракском регионе Эрбиль.

«Старший адъютант Арно Фрион из 7-го батальона альпийских егерей из Варсеса погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля», — написал политик.

Макрон также подчеркнул, что присутствие французских военных в Ираке происходит в рамках борьбы с терроризмом, поэтому конфликт в Иране не может оправдывать подобные нападения.

Reuters: Макрон 13 марта ожидает в Париже Зеленского

Об атаке на базу в Эрбиле стало известно в ночь на 12 марта. Не менее шести французских военных пострадали, начался пожар. Сообщалось, что как минимум два беспилотника ударили по району Мала Кара, где расположена база международной коалиции, где военные тренируют членов курдских вооруженных отрядов «пешмерга».

9 марта военная база рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке уже подвергалась атаке беспилотника.