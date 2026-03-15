Бойцы ВС РФ уничтожили замаскированный танк "Леопард" в зоне СВО
По информации Министерства обороны Российской Федерации, подразделения Вооруженных сил Украины, действующие на Константиновском направлении, понесли потери.
Операторы беспилотных летательных аппаратов из состава Южной группировки войск успешно ликвидировали танк Leopard 2A6, произведенный в Германии и входящий в состав украинских вооруженных формирований.
Согласно заявлению ведомства, в процессе выполнения боевой задачи разведывательные группы Южной группировки войск выявили замаскированную боевую машину противника – танк Leopard 2A6 немецкого производства, который находился на вооружении ВСУ. Для нейтрализации данной единицы бронетехники были привлечены расчеты специальных ударных FPV-дронов. В результате высокоточных действий операторов беспилотников, немецкий танк был уничтожен.