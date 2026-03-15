По информации Министерства обороны Российской Федерации, подразделения Вооруженных сил Украины, действующие на Константиновском направлении, понесли потери.

© Московский Комсомолец

Операторы беспилотных летательных аппаратов из состава Южной группировки войск успешно ликвидировали танк Leopard 2A6, произведенный в Германии и входящий в состав украинских вооруженных формирований.

Согласно заявлению ведомства, в процессе выполнения боевой задачи разведывательные группы Южной группировки войск выявили замаскированную боевую машину противника – танк Leopard 2A6 немецкого производства, который находился на вооружении ВСУ. Для нейтрализации данной единицы бронетехники были привлечены расчеты специальных ударных FPV-дронов. В результате высокоточных действий операторов беспилотников, немецкий танк был уничтожен.