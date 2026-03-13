В пятницу, 13 марта, здания в Дубае затряслись после громких взрывов, а над центральной частью города поднялось густое облако дыма, сообщает NDTV. По данным телеканала, Дубайский международный финансовый центр был атакован беспилотником.

В Дубайском медиа-офисе сообщили, что обломки от перехвата дрона стали причиной «незначительного инцидента» с внешней стеной здания в центре города. Официальные лица заявили, что сообщений о пострадавших не поступало.

Полиция Дубая оцепила район после инцидента. По данным NDTV, здание финансового центра получило значительные повреждения.

Ранее в четверг власти Дубая сообщили о «незначительном инциденте с беспилотником» после того, как в центре города произошло несколько взрывов. О пострадавших не сообщалось.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Под обстрелы попали Дубай, Абу-Даби, Доха, Манама. Были закрыты аэропорты и отменены сотни рейсов.