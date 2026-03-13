На Западе раскрыли приоритетные цели Ирана в войне с США

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает, что радиолокационные станции США стали первоочередными целями для иранских ракет и дронов.

По данным издания, Иран сосредоточен на уничтожении американских радаров и систем раннего предупреждения. В частности, недавние удары беспилотников были направлены на радиолокационную станцию Site 512 в пустыне Негев в Израиле, где размещена американская система AN/TPY-2, используемая для обнаружения запуска иранских баллистических ракет.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, стороны обмениваются ударами. Тель-Авив заявляет о цели не допустить получения Тегераном ядерного оружия, Вашингтон призывает к свержению режима. Иран заявляет о готовности защищаться и не видит смысла в переговорах.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News сообщил, что операция против Ирана обошлась Соединённым Штатам примерно в 11 миллиардов долларов.