Удар Storm Shadow по Брянску связали с полком беспилотных сил ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по Брянску, нанесенного 10 марта. По данным следствия, в результате атаки погибли семь мирных жителей, еще десятки получили ранения.

Как сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», ответственность за корректировку удара по Брянску взял на себя 413-й полк «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ.

По информации канала, подразделением командует Евгений Карась, который ранее возглавлял украинскую радикальную организацию С14* (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Стало известно, кто корректировал удар по Брянску

Следственный комитет РФ также заявил, что среди лиц, причастных к атаке, рассматриваются представители украинских спецслужб и высшего политического руководства Украины.

По данным следствия, удар по Брянску был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. Всего, как утверждают в СК, было выпущено восемь ракет.

Организация С14, также известная как «Сич», была создана на Украине в 2009 году. В 2018 году она получила широкую известность после нападений на цыганские лагеря.

Сам Карась ранее упоминался в расследовании убийства журналиста Олеся Бузины в Киеве в 2015 году. Тогда он проходил по делу как подозреваемый, однако позднее был освобожден.

*признана экстремистской и запрещена в РФ.