Раскрыты траты США на операцию в Иране

США уже потратили порядка $11 млрд на военную операцию против Ирана. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

Журналист спросил министра, существует ли такая сумма затрат на боевые действия против Ирана, которые могли бы заставить его обратиться к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и сказать, что война больше «не по карману». Бессент на это ответил: «Абсолютно нет».

До этого газета The New York Times со ссылкой на данные Пентагона сообщила, что США потратили более $6 млрд за первую неделю военной операции против Ирана. По данным издания, из этих средств $4 млрд было потрачено на боеприпасы, в основном для систем перехвата иранских ракет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

