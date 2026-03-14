Силы ПВО перехватили и уничтожили 280 дронов ВСУ над РФ за 10 часов

Всего за 10 часов в субботу, 14 марта, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 280 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Четырнадцатого марта в период с 11.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в ведомстве.

Из них 47 беспилотников ликвидированы на подлете к Москве. Также дроны сбивали над Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областями и Краснодарским краем, говорится в сообщении.

13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.

10 марта украинская армия нанесла ракетный удар по мирным жителям Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что после ударов в Советском районе города началось задымление.

В тот же день Богомаз сообщил, что в результате удара по предприятию в Брянске ракетами ВСУ шестеро мирных граждан погибли и еще 37 получили ранения