Трамп заявил о стремительном развитии ситуации с Ираном

Cитуация с Ираном развивается очень стремительно, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

© Лента.ру

В Белом доме он высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

«Ситуация с Ираном развивается очень стремительно. Все идет очень хорошо … сейчас они платят очень большую цену», — подчеркнул глава государства.

Трамп оценил возможность отправки американских военных в Иран

Ранее американский политик рассказал, что США одержали победу над Ираном в первый час конфликта.

Также он отметил, что США усилят удары по Ирану в 20 раз в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.