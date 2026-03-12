СМИ сообщили о помощи России Ирану в атаках против США и Израиля

Западная разведка сообщила, что Россия помогает Ирану в атаках против США и Израиля. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, Россия может предоставлять Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и рекомендации по использованию БПЛА. Впрочем, один из собеседников издания подчеркнул, что пока нельзя сказать, насколько такая помощь оказалась эффективной и как часто Россия предоставляет данные.

При этом ранее, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что за некоторыми тактиками Ирана прослеживаются «российские подходы».

Ранее предположение о российской помощи Ирану сделали в ЦРУ.