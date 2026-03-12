ЦАХАЛ заявил об ударе по ядерному центру в Иране

Ядерный центр «Телеган» в Иране стал целью удара, нанесённого Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

Там отметили, что удар был нанесён израильскими ВВС на основе «точных разведывательных данных». В пресс-службе добавили, что атакованный комплекс якобы использовался Ираном для развития возможностей по разработке ядерного оружия.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о начале новой широкомасштабной волны ударов по объектам инфраструктуры в Иране.