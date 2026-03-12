«Эпический провал»: подполковник США разнес операцию Трампа в Иране

Военная кампания США и Израиля против Ирана обернулась стратегической катастрофой, не достигнув ни одной из заявленных целей. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщает в эфире YouTube-канала Deep Dive, что действия Вашингтона стали «эпическим провалом», за которым следует лишь кровавая безысходность.

© Московский Комсомолец

Дэвис подчеркнул, что спустя двенадцать дней после начала ударов ситуация зашла в тупик, а американское руководство потеряло контроль над происходящим.

«Я считаю, что это был эпический провал. Абсолютно невероятно. Сейчас идет двенадцатый день, и конца этому совершенно не видно», — заявил эксперт.

Он отметил, что Ормузский пролив остается закрытым, цены на нефть бьют рекорды, а американский контингент продолжает нести потери при нулевом результате.

Аналитик указал на полное отсутствие политических и военных успехов: режим в Тегеране устоял, а его силовые структуры сохранили боеспособность. Главной проблемой Белого дома Дэвис считает отсутствие стратегии выхода из кризиса.

«Сейчас у нас нет четкой конечной цели, нет ясного плана и нет средств для продолжения этого конфликта в прежнем формате. Остается только иррациональная эскалация — например, наземное вторжение, которое почти наверняка закончится провалом», — подчеркнул подполковник.

По его мнению, «легкого выхода из этой ситуации нет», а иррациональные действия Вашингтона лишь ведут к неминуемому поражению.