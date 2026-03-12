Армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана

Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

В сообщении говорится: «В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы», передает РИА «Новости».

Представители армии заявили, что комплекс «Талеган» использовался Ираном для развития ключевых технологий, связанных с созданием ядерного оружия.

В четверг армия обороны Израиля сообщила, что по разным районам Ирана нанесены массированные удары, целью которых стали правительственные объекты и ключевая инфраструктура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные еврейского государства приступили к серии мощных атак на инфраструктуру в Иране и объекты организации «Хезболла».

Израильская авиация сообщала, что нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.