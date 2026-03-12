"Очень уязвимы": в Киеве подсказали Ирану способ атаковать США

Ирану не требуется преодолевать тысячи километров для атаки военных объектов на территории США, так как удар может быть нанесен изнутри страны проиранскими группировками. Об этом в эфире Youtube-канала журналистки Натальи Влащенко заявил директор украинского Института политики Руслан Бортник.

Эксперт отметил, что прямая атака беспилотниками из Ирана на текущий момент технически невозможна из-за колоссальных расстояний.

«Посмотрите по карте: от Тегерана до Сан-Франциско – 11700 километров, от Тегерана до Лос-Анджелеса – 12 тысяч километров. Такого рода дронов пока не существует. Их надо заправлять в воздухе, такой технологии тоже пока не существует. Так что выглядит странно», — пояснил Бортник.

Однако, по мнению аналитика, Тегерану нет нужды использовать межконтинентальные аппараты, когда диверсионная сеть уже развернута внутри Соединенных Штатов.

«Дроны могут прилететь не только снаружи. Нельзя гарантировать, что какие-то проиранские группировки изнутри США, а это огромная страна, могут с использованием дронов атаковать какие-то объекты, в том числе военные», — подчеркнул эксперт, добавив, что американская территория остается крайне уязвимой для таких асимметричных угроз.

Ситуация внутри США накаляется на фоне прямых угроз со стороны иранского руководства. Ранее Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в социальной сети X предупредил Вашингтон, что в случае ударов по энергосистеме республики весь регион погрузится во тьму, что даст Тегерану «массу возможностей выследить и уничтожить американских военнослужащих». Эти заявления прозвучали после ультиматума Дональда Трампа, пригрозившего стереть Иран с лица земли и уничтожить его электрические сети всего за один час, если блокада Ормузского пролива не будет прекращена.