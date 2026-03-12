В Турции прояснили судьбу российских комплексов С-400

Турецкие военные не применяли российские комплексы С-400 для отражения баллистических ракет, якобы выпущенных Ираном, рассказал пресс-секретарь турецкого Минобороны контр-адмирал Зеки Актюрк. Об этом пишет Cumhuriyet.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. Решение Анкары вызвало негативную реакцию со стороны США, в частности, республику исключили из ряда масштабных совместных программ.

В ноябре 2024 года министр обороны Яшар Гюлер отметил, что США больше не возражают против использования С-400.

Актюрк разъяснил, что система противовоздушной и противоракетной обороны страны действует в многоуровневой структуре.

Контр-адмирал пояснил, что в структуру входят средства раннего предупреждения, система управления, контроля и ракеты-перехватчики.

При обнаружении баллистической ракеты автоматически выбирается и запускается наиболее подходящий и быстрый перехватчик из доступных средств.

«Наиболее подходящие и эффективные элементы защиты были активированы против угрозы баллистических ракет против нашей страны, и рассматриваемые боеприпасы были успешно уничтожены», — уточнил Актюрк.

Ранее в Иране сообщили, что не наносили удары по Турции, Азербайджану и ряду других государств, не били по ключевым объектам монархий Персидского залива.