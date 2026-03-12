Для операции «Поток» в Курской области отбирали психологически устойчивых солдат. Об этом заявил один из командиров спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов, известный под позывным Аид, чьи слова опубликовал губернатор российского региона Александр Хинштейн.

«Психологически довольно тяжело... Поэтому набирали наиболее опытных ребят, психологически устойчивых», — рассказал он.

По словам военного, у бойцов выясняли, есть ли у кого-то астма или боязнь замкнутого пространства. Тех, у кого выявлялись подобные заболевания и фобии, не допустили к операции.

13 марта 2025 года Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению курского города стал «Поток». Бойцы Вооруженных сил России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров.