Эксперт объяснил, почему Россия должна освободить Одессу и Николаев

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Одессы и Николаева отвечает изначально поставленным задачам СВО. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик выразил уверенность, что Украина будет готовить наступление на весенне-летнюю кампанию.

Он отметил, что ВСУ уже сейчас активно атакуют юг России. Поэтому, по мнению собеседника издания, было бы правильным что-то делать с Одессой и Николаевом.

Освобождение этих городов, как считает эксперт, поможет предотвратить наступление Украины.