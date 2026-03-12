Эксперт объяснил, почему Россия должна освободить Одессу и Николаев
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Одессы и Николаева отвечает изначально поставленным задачам СВО. Об этом пишет NEWS.ru.
Аналитик выразил уверенность, что Украина будет готовить наступление на весенне-летнюю кампанию.
Он отметил, что ВСУ уже сейчас активно атакуют юг России. Поэтому, по мнению собеседника издания, было бы правильным что-то делать с Одессой и Николаевом.
Освобождение этих городов, как считает эксперт, поможет предотвратить наступление Украины.