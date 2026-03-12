Ответственность за корректировку удара британскими ракетами Storm Shadow по Брянску взял на себя 413-й полк «Рейд» сил беспилотных систем ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 10 марта рассказал, что боевики ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате удара 7 человек погибли, 42 получили ранения.

«Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк «Рейд» сил беспилотных систем ВСУ», — заметил источник.

По его данным, подразделением командует некий Евгений Карась 1987 года рождения, который на протяжении многих лет возглавлял экстремистскую организацию «С14»*.

Собеседник агентства уточнил, что «пожилые родители нациста проживают в Киеве и уже давно боятся выходить из дома», а родной брат Василий погиб на фронте в 2022 году.