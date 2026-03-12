В НАТО прокомментировали удар по школе в Иране

США отказываются признавать вину американских военных в ударе по школе для девочек в Иране. Об этом заявил главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает РИА Новости.

Он отметил, что в своей карьере старается сделать все, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению и НАТО также стремится избегать подобных трагедий.

«Я бы просто сказал, что обычно возникает цепочка ошибок, аналогичная авиакатастрофе или какому-либо другому транспортному происшествию», — добавил Гринкевич.

Представитель НАТО заявил, что рассуждать о возможных причинах удара по школе не стоит. По мнению Гринкевича, подобные трагедии требуют тщательного расследования и заставляют всех задуматься.

В МИД Ирана раскрыли подробности атаки на школу в Минабе

До этого официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что удар по иранской школе в Минабе был нанесен двумя американскими крылатыми ракетами Tomahawk.

11 марта The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.