Израильские лазеры не выдержали испытание войной

Израильская лазерная система противовоздушной обороны Iron Beam ("Железный луч") не смогла эффективно перехватывать дроны ливанского шиитского движения "Хезболла".

© Российская Газета

Об этом сообщает Colonelcassad, ссылаясь на средства массовой информации Израиля. Такое оружие применялось в начале марта в ходе отражения ударов.

В социальных сетях было показано, как перехватывались одиночные ракеты, однако в условиях, когда идут массированные прилеты, это оружие оказалось бессильным.

Кроме лазеров ограниченно эффективными оказались и другие разработанные в Израиле системы ПВО. Они часто пропускают боеприпасы, наносящие повреждения различным наземным объектам. К тому же, в настоящее время в противостоящих Ирану странах наметился дефицит средств "воздух - земля", из-за чего последствия атак будут еще более опустошительными.