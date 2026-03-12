Израильские лазеры не выдержали испытание войной
Израильская лазерная система противовоздушной обороны Iron Beam ("Железный луч") не смогла эффективно перехватывать дроны ливанского шиитского движения "Хезболла".
Об этом сообщает Colonelcassad, ссылаясь на средства массовой информации Израиля. Такое оружие применялось в начале марта в ходе отражения ударов.
В социальных сетях было показано, как перехватывались одиночные ракеты, однако в условиях, когда идут массированные прилеты, это оружие оказалось бессильным.
Кроме лазеров ограниченно эффективными оказались и другие разработанные в Израиле системы ПВО. Они часто пропускают боеприпасы, наносящие повреждения различным наземным объектам. К тому же, в настоящее время в противостоящих Ирану странах наметился дефицит средств "воздух - земля", из-за чего последствия атак будут еще более опустошительными.