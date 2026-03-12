«Тайный склад НАТО» назвали возможной целью ВС РФ в Краматорске

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что целью ударов по ВСУ в Краматорске мог стать объект, связанный с вооружениями из стран НАТО. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее в СМИ появилась информации о попавших под удар объектах ВСУ в Краматорске. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВС РФ наступают в направлении Краматорска, взяв под контроль село Голубовка.

Матвийчук подчеркнул, что Краматорск представляет собой промышленный центр с развитой угледобычей, химико-фармацевтической и перерабатывающей отраслями. Все местные заводы были превращены ВСУ «в мощный опорный пункт со всеми вытекающими последствиями».

По данным военного, в Краматорске расположены предприятия по производству беспилотников ВСУ, мастерские по ремонту техники и вооружения. Он предположил, что целью недавнего удара могла стать инфраструктура из категории энергетических объектов ВСУ.

Также Матвийчук допустил, что удар был нанесен по объекту военно-промышленного комплекса, связанному с производством или ремонтом военной техники и вооружений.