В ВСУ пожаловались на сокрушительную тактику ВС РФ

Украина создает комплексную систему противовоздушной обороны, которая, по замыслу военного руководства, должна стать ответом на изменение тактики российских ударов. Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. При этом он признал, что новая тактика атаки большим роем БПЛА, которую применяют ВС РФ, весьма эффективно и прорывает фронт.

По словам Елизарова, использование дорогостоящих зенитных ракет типа Patriot или IRIS-T для борьбы с беспилотниками невозможно как с физической, так и с экономической точки зрения. Поэтому было принято решение о создании собственного «Железного купола», адаптированного под масштабные территории страны.

«Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть на намного больше», — уточнил представитель командования.

Смена тактики со стороны РФ, по данным ВСУ, значительно осложнила работу ПВО. По словам Елизарова, российский военные сейчас запускают беспилотники "большими стадами", чтобы прорвать украинскую оборону.

"Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны лесом бегут и сносят все на своем пути", — пояснил Елизаров.

Командование отмечает, что даже эшелонированная система обороны не справляется с одновременным пролетом большого количества дронов на одном участке. Украинские военные предполагают, что им удается уничтожить только около половины летящих дронов, однако оставшаяся их часть достигает целей.