Генерал рассказали об охоте на ударивший по Брянску Су-24

Самолет Су-24, выпустивший ракеты по Брянску, мог взлететь из Одесской области, где для него пригодны всего два-три аэродрома. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Вооруженные силы Украины 10 марта атаковали Брянск с помощью ракет Storm Shadow. В результате атаки погибли семь человек, не менее 42 пострадали. При этом стало известно, что для удара мог быть использован самолет Су-24.

По словам генерал-майора в отставке Владимира Попова, в Одесской области в настоящее время не больше пяти исправных аэродромов, а тех, с которых может взлететь Су-24, и вовсе два-три.

«Этот самолет скоростной и тяжелый, бетонная полоса должна быть определенной толщины и длиной не менее 2,5 км», – пояснил Попов.

При этом эксперт уверен, что на аэродром вылета самолет не вернулся, так как летчик «понимал, что его отслеживают и могут нанести удар туда, где он сядет».

«Скорее всего, аэродром в Одесской области был выбран как разовый аэродром подскока Не так много у них Су-24, чтобы взлетать и садиться на одном и том же аэродроме», – добавил он.

Стало известно о мести ВС РФ за удар ВСУ по Брянску

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что целью удара по Брянску был срыв мирных переговоров, так как любое урегулирование грозит Владимиру Зеленскому «как минимум политической смертью».