Strategic Culture: стратеги в Иране умело использует уязвимости войск США
Стратеги в Иране эффективно используют уязвимости войск США. Об этом пишет издание Strategic Culture.
Издание отмечает, что с 1990 года страны Персидского залива потратили почти $500 млрд на закупку оружия и систем защиты у США. Строительство и обслуживание американской оборонной инфраструктуры практически полностью финансируются принимающими странами, законные ответные удары Ирана уничтожают все это.
Автор статьи Эдуардо Васко обратил внимание на то, что неэффективность защиты США свидетельствует о крайне плохом качестве продукции ее военного комплекса, который контролируется группой монополий, таких как Lockheed Martin и Raytheon.
Поэтому в Вашингтоне не видят необходимости прилагать больше усилий для создания оружия лучшего качества. Кроме того, в этой сфере много коррупции. Иран в свою очередь достаточно хорошо умеет использовать эти уязвимости, добавил Васко.
Накануне агентство Bloomberg писало, что арсенал беспилотников и ракет сделали Иран противником, не похожим ни на одного из тех, с кем США приходилось сталкиваться в прошлом.