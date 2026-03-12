Израиль сообщил об ударе по ядерному центру Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному из центральных объектов иранской ядерной программы - ядерному комплексу «Талеган». Об этом 12 марта сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

© Nir Alon/ZUMA/TACC

В сообщении отмечается, что ВВС Израиля, действуя на основе разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар по комплексу «Талеган». В ЦАХАЛ заявили, что Иран использовал комплекс для «развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».

В Израиле утверждают, что в последние годы комплекс использовался для разработки современных взрывчатых веществ и «проведения секретных экспериментов» в рамках «секретной программы разработки ядерного оружия».

Как заявили в ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля недавно установила, что Иран предпринял шаги по восстановлению комплекса «Талеган» после удара, нанесенного по нему в октябре 2024 года.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.