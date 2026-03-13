Стало известно о сбитом в зоне СВО истребителе Су-27

Минобороны России заявило, что ВКС страны был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Всего за время СВО, по данным российского оборонного ведомства, был уничтожен 671 самолет ВСУ.

Также в ходе спецоперации уничтожены 122 610 БПЛА, 651 ЗРК, 28 216 танков и других боевых бронированных машин, 33 821 орудие полевой артиллерии и минометов, 1687 боевых машин реактивных систем залпового огня и 56 635 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские военные, как рассказали в Минобороны, нанесли семь ударов возмездия по по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Раскрыты детали налета ВСУ на Россию на фоне отказа Зеленского от поиска компромиссов

Российская ПВО била две ракеты "Storm Shadow" за неделю.