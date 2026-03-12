Стало известно о мести ВС РФ за удар ВСУ по Брянску

Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на позиции ВСУ. О такой мести ВС РФ за украинский удар ракетами Storm Shadow по Брянску сообщает Telegram-канал «Позывной Герань».

Речь идет о фугасных авиабомбах ФАБ-500. На них нанесли надписи «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск». Бомбы с управляемыми модулями планирования и коррекции сбросили с самолетов Су-34.

В МИД прокомментировали ракетный удар по Брянску

Напомним, что ВСУ атаковали Брянск с помощью ракет Storm Shadow во вторник, 10 марта. Семь человек погибли, не менее 42 пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для предотвращения подобных терактов ВС РФ необходимо добиться победы в спецоперации на Украине.