В Минобороны рассказали об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока»

В ночь на 12 марта Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку удара беспилотниками по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РБК.

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По данным ведомства, целью атаки было прекращение поставок газа европейским потребителям. Станция расположена в районе Гай-Кодзора и обеспечивает работу газопровода «Турецкий поток».

Это уже не первая подобная атака. Накануне, в ночь на 11 марта, Минобороны также сообщало о попытке удара дронами по этому объекту.

Компрессорная станция «Русская» расположена в Анапском районе Краснодарского края, в горной местности примерно в пяти километрах от побережья. Как следует из материалов «Газпрома», именно здесь начинается маршрут поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».

По состоянию на 2020 год на станции функционировало семь газоперекачивающих агрегатов мощностью 32 МВт каждый. Оборудование позволяет создавать давление на выходе до 28,45 МПа и обеспечивать прокачку топлива на расстояние до 900 километров.