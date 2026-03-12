Посол Ирана в РФ выступил с угрозой в адрес США

Иран будет отвечать на удары США еще более мощными атаками. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалали на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса.

Напомним, что 28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Тегерана. В ответ на это иранские войска начали атаковать израильскую территорию, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.

«То, что они думают, что Иран — это слабая страна, это они так думают... Если они захотят нанести удары по Ирану, конечно, более мощный удар против них», — заявил он.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что жертвами нападения США и Израиля стали уже более 1,3 тысячи человек. Более 17 тысяч жителей страны получили ранения.